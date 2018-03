Domani una giornata di studi dedicata alle malattie rare

Tra i temi trattati, le patologie neuro-muscolari, la miastenia gravis e la distrofia muscolare di Duchenne

Di: Antonio Caria

Domani 3 marzo, l’Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sassari ospiterà una giornata di studi organizzata dall'unità operativa di Genetica dell'Aou di Sassari e dal dipartimento di Scienze biomediche.

L’evento (accreditato Ecm per 4,2 crediti formativi), inserito all’interno degli appuntamenti in programmare l’undicesima edizione della giornata mondiale delle malattie rare, servirà per approfondire alcune importanti tematiche legate a questo settore, come le patologie neuro-muscolari, la miastenia gravis e la distrofia muscolare di Duchenne.

Quattro le sessioni in programma, che vedranno la presenza di importanti specialisti sardi e della penisola. Si partirà alle 9.30 con i saluti delle autorità e l’introduzione da parte del direttore dell'unità operativa di Genetica, Andrea Montella.

Le due sessioni mattutine verteranno, rispettivamente, sulla “miastenia gravis” e sulla distrofia muscolare Duchenne mentre le due pomeridiane sulle terapie utilizzate oggi e su quelle del domani. la giornata si chiuderà con nuna tavola rotonda sull'importanza della postura seduta nei pazienti con patologie neuromuscolari.

In Italia la giornata delle “Malattie rare” è coordinata da Uniamo-Federazione italiana malattie rare onlus e da Eurordis. Così come lo scorso anno, il tema verterà su “La ricerca”.