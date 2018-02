Pubblicato il bando per "L'Affidamento del Locale Bar - Pizzeria”

Lo stabile è adiacente alla piscina comunale

Di: Antonio Caria

Il Comune di Cheremule, amministrato dal Sindaco Salvatore Masia, ha pubblicato il bando per l’affidamento del locale bar-pizzeria adiacente la piscina comunale. Lo stabile, sito in Corso Umberto 98/A (zona pineta), ha una superficie catastale di circa 130 metri quadri.

Possono partecipare coloro iscritti al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Inoltre, è necessario essere in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande, non avere cause ostative all’esercizio dell’attività, non avere debiti o essere in situazione di morosità nei confronti dell’Ente comunale, non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Cheremule ed essere in regola con le assunzioni obbligatorie per le persone disabili.

La locazione (durata sei anni) potrà essere rinnovata per ulteriori sei anni. Il canone annuo fissato in 1200 euro (primo e secondo anno), 2mila 400 (terzo anno), 3mila 600 (quarto anno), 4mila 800 (quinto anno) e 6mila (sesto anno). Lo stesso dovrà essere versato in rate trimestrale anticipate entro il decimo giorno del primo mese di ogni trimestre. Previsto un contributo per l’avvio di 5mila euro.

Tra gli obblighi del conduttore, la costante manutenzione dei locali e degli impianti e garantire l’apertura al pubblico dall’1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

Le istanze dovranno pervenire, a mano oppure tramite raccomandata postale, entro le 13.00 del 29 marzo all’ufficio Protocollo del Comune di Cheremule, in piazza Parrocchia 7. Nel plico, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere riportata la dicitura “NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LOCAZIONE IMMOBILE DA DESTINARSI A “CHIOSCO-PIZZERIA”. Al suo interno dovranno essere inserite due buste, contraddistinte dalla lettera A (documentazione amministrativa) e B (offerta economica).

L’aggiudicazione si terrà il 30 marzo alle 10.00, in seduta pubblica, presso il Comune.