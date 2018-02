L'assessore Arru risponde a Salvini: "Da lui solo polemiche rozze, mai detto di voler sostituire nostri ragazzi con migranti"

L'esponente della giunta Pigliaru è stato chiamato in causa dal segretario della Lega nel corso di un'intervista su Canale 5

Di: Redazione Sardegna Live

"Apprendo che il leader della Lega mi ha attaccato, ieri pomeriggio, su Canale 5, attribuendomi l'intenzione di voler sostituire i nostri ragazzi che lasciano la Sardegna con i migranti che sbarcano nell'isola. Salvini fa polemica rozza su dichiarazioni da me mai fatte​ perché non facenti parte della mia cultura​, ma è evidente che è più facile fare politica suscitando e alimentando la paura verso lo straniero, verso il diverso​, ​​ verso il meridionale, come spesso la Lega ha fatto in questi anni. Ci divide, fortunatamente, la cultura e il principio stesso di democrazia. Noi preferiamo fare ragionamenti più seri e responsabili sulle politiche a sostegno delle famiglie, dei giovani, dei più deboli e sull'integrazione".

È il commento dell'assessore della Sanità, Luigi Arru, chiamato in causa dal segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un'intervista su Canale 5.