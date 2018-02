Cade dalla moto in via Lungosaline: 47enne finisce in ospedale

Sul luogo dell'incidente la Polizia Municipale e un'ambulanza del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina in via Lungosaline. Una Vespa Piaggio, guidata da un uomo di 47 anni di Quartu, nel percorrere la stessa via in direzione di Cagliari, è caduto rovinosamente sull'asfalto strisciando per alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale per i rilievi di legge e il personale medico del 118. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità in codice giallo.