I giovani che scelgono di restare in Sardegna e s'inventano un lavoro: la storia di Simona Pala

Trentenne di Villacidro

Di: Alessandro Congia

Giovani e futuri sbocchi lavorativi per loro, nell’Isola, il Customer Care (ovvero la cura del cliente) come primo pilastro per chi offre e chi gestisce attività individuali, collettive, ma anche nuove tecnologie, social, formazione, continui aggiornamenti per mettere in campo professionalità e forze lavoro nuove. Soprattutto tra i giovani, spesso “costretti” a far le valigie e andare a cercare occupazione fuori Sardegna. Ma c’è chi non molla, anzi, si costruisce da se passo dopo passo, dopo anni di gavetta.

JOB E SCOMMESSE GIOVANILI. E’ il caso di Simona Pala, giovanissima 30enne, originaria di Villacidro, (cittadina in provincia di Cagliari), dove ha iniziato le sue prime esperienze nel settore della ristorazione, settore che l’ha particolarmente affascinata e “stregata” per il contatto con il pubblico, di cui tutt’ora è appassionata. Il suo ruolo all’interno di questo settore è cambiato, o meglio si è evoluto negli anni, da “banconiera” a responsabile inizialmente fino a essere oggi una consulente per il posizionamento dei locali: “Avendo vissuto realtà lavorative e esperienze da dipendente più o meno belle - dice la giovane - ho capito che il mercato della ristorazione è portato avanti troppo spesso da gestori e titolari che in realtà non amano ciò che fanno, o non conoscono i mezzi che possono portare un gruppo e un’azienda a crescere. Per anni mi sono abituata a non avere gratificazioni concrete e a non essere riconosciuta per l’impegno e il valore che stavo dando nel lavoro. Da li ho desiderato un nuovo modo di affrontare il lavoro e quando le cose le vuoi davvero poi, un po’ per caso, un po’ no, accadono. Ho lavorato per il progetto delle caffetterie “Ama Cafè” e ho davvero capito che esiste un altro modo di gestire un attività, di collaborare e crescere insieme”.

GIOVANI NEL MONDO DEL WEB. Alla base di tutto c’è un team che collabora, fa continua formazione e opera costantemente al fianco di ristoratori, liberi professionisti, gestori: “A questo proposito – evidenzia Simona Pala - devo ringraziare Andrea Podda, il titolare per cui ancora oggi lavoro e che avendo anche un’azienda leader nella consulenza e formazione per Imprenditori mi ha coinvolto e preparato per essere una consulente in questo campo. Mi continuo a formare per essere sempre più preparata, perché l’obiettivo è Contribuire al riposizionamento del tessuto imprenditoriale della Sardegna, io in particolare nella divisione che si occupa della ristorazione appunto, quella del bar & restaurant management. Grazie ai nostri sistemi di analisi che eroghiamo a livello internazionale siamo in grado di capire con un analisi esattamente quale è la problematica principale dell’imprenditore che lo sta allontanando dall’ottenimento dei risultati”.

RIPRESA ECONOMICA. “Cagliari, come tutta la Sardegna, ha delle enormi potenzialità a livello turistico – aggiunge la 30enne Simona Pala - occorre però alzare gli standard, lavorare sui servizi, sulla gestione finanziaria interna, sulla selezione e gestione delle persone ecc. Il mercato ha alzato gli standard e chi non si adegua è destinato a soffrire; oggi infatti i soldi si spostano verso quelle attività che hanno capito come “raccontarsi” con il marketing e attrarre a se i clienti. La Sardegna in questi ultimi 2 anni sta dando segnali straordinari, solo nei nostri ultimi 2 eventi per manager e Imprenditori della ristorazione hanno partecipato 580 persone, questo è un segnale di presa di consapevolezza che le cose possono cambiare se si è disposti a formarsi e a mettersi in discussione”.