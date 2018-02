Dal 10 al 17 febbraio il “Carnevale Cossoinese” 2018

Tre giorni di festa tra favata, sfilata e pentolaccia

Di: Antonio Caria

L’attivissima Consulta Giovanile di Cossoine, in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Sabrina Sassu, la sezione locale dell’Avis e i comitati di San Sebastiano e Santa Maria Iscalas 2018, ha stilato il programma per il “Carnevale Cossoinese” 2018.

Si partirà sabato 10 febbraio alle 20.00 in piazza Rossa, con al degustazione della favata curata dall’Avis. Domenica 11 alle 15.30, dopo il raduno in piazza dei Patta (15.00), partirà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Il percorso prevede il passaggio del corteo nelle vie Regina Elena (verso pineta comunale), T.Nurra, Vittorio Emanuele (verso municipio), P.Basciu, umberto (verso Chiesa di San Sebastiano), nuovamente via Vittorio Emanuele e piazza del Popolo. In quest’ultimo sito avrà luogo il rogo a Re Giorgio (20.00).

I festeggiamenti per il carnevale si concluderanno sabato 17 alle 16.00, nel salone parrocchiale, con la pentolaccia per i bambini organizzata dal comitato di San Sebastiano 2018.