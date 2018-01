“Sassari e le sue statue”: giovedì 1 febbraio Simonetta Castia e Stefania Bagella all’Archivio storico comunale

Entra nel vivo il ciclo di conferenze promosse da Aristeo

Di: Antonio Caria

Giovedì 1 febbraio alle 18.00, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di conferenze dedicato a “Sassari e le sue statue”. Stavolta, l’Archivio storico comunale vedrà protagoniste Simonetta Castia e Stefania Bagella di Aristeo che parleranno degli sviluppi che hanno caratterizzato l’evoluzione a livello internazionale dell’arte statuaria nell’ultimo secolo, in particolare negli ultimi decenni.

Un’iniziativa, promossa dal circolo culturale Aristeo in collaborazione con l’Archivio storico ed è patrocinata dalla Regione Sardegna, dal Comune di Sassari e dal Comitato per un monumento a Enrico Costa, che sta riscuotendo un grande interesse, legato alla imminente realizzazione di un monumento dedicato al grande cantore sassarese.

Un tema già anticipato dalla mostra “VIVO. Come una statua”, presso l’Archivio di via dell’Insinuazione, con la proiezione di alcuni monumenti significativi che evidenziano un concetto nuovo di intendere la statuaria.

Tra queste troviamo un pensieroso Stradivari che contempla il suo violino a Cremona, la recente statua di Lucio Dalla seduto su una panchina in piazza de’ Celestini a Bologna, un Totò che a Napoli si mostra in una delle sue pose memorabili, quindi icone contemporanee come Brigitte Bardot a Saint Tropez e Michael Jordan a Chicago. E ancora Oscar Wilde, Mark Twain, James Joyce, Jane Austen, Italo Svevo, Umberto Saba, Don Chisciotte, Andersen e così via.