Borse e giocattoli contraffatti: 341 pezzi sequestrati in un negozio

Il titolare del negozio è stato denunciato all'autorità giudiziaria

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso di un intervento nel settore della sicurezza prodotti e a contrasto della contraffazione, le Fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno sequestrato in un negozio a Cagliari 142 articoli contraffatti (borse e giocattoli di noti marchi) e 199 prodotti non sicuri (giocattoli, piccoli elettrodomestici, apparecchi elettrici e accessori carnevaleschi) destinati alla piccola vendita.

L’azione dei finanzieri è stata orientata, da un lato, a verificare l’originalità dei prodotti commercializzati e, dall’altra, ad accertare la conformità e la veridicità in ordine all’apposizione sui prodotti commercializzati della prevista marcatura “CE” e della presenza di una serie di indicazioni da fornire al consumatore obbligatoriamente in lingua italiana (provenienza e tipologia di prodotto, materiali impiegati, istruzioni, precauzioni e destinazioni d’uso), dirette a garantire la corretta e completa informazione relativamente alle caratteristiche dei beni riconoscibili in prodotti sicuri.

Il titolare del negozio è stato denunciato alla locale autorità giudiziaria per i reati di contraffazione e frode in commercio, nonché’ multato con una sanzione pecuniaria da un minimo di 516 euro fino a un massimo di 25.823 euro.