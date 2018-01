Incidente mortale a Decimoputzu: 23enne indagato per omicidio stradale

Alla guida dell’auto non c’era Mirko Pintus, il ragazzo che ha perso la vita a causa del terribile impatto

Di: Ansa

Svolta nelle indagini sull'incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio a Decimoputzu, in cui ha perso la vita un giovane di 23 anni, Mirko Pintus. Il coetaneo che si trovava a bordo della Renault Clio insieme alla vittima è stato indagato per omicidio stradale.

Non era quindi Pintus al volante della vettura finita fuori strada lungo l'arteria che collega Decimoputzu a Villacidro, ma l'amico. I due erano stati a pranzo in un locale della zona e, probabilmente, avevano bevuto anche se sarà l'esame tossicologico e alcolemico a stabilirlo con precisione.

Pintus, per motivi non ancora accertati, avrebbe accettato di far guidare l'amico nonostante fosse senza patente. Il giovane ha perso il controllo della vettura che, finita fuori strada, si è ribaltata più volte. Entrambi i giovani sono stati sbalzati all'esterno del veicolo e Mirko Pintus è morto sul colpo.

Sentito ieri dai militari il superstite ha inizialmente dichiarato di essere il passeggero. Questa mattina ha invece confessato che si trovava al volante, versione ripetuta anche davanti al magistrato che sta coordinando le indagini, andato in ospedale per interrogarlo.