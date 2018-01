Albero crolla a causa del vento e travolge un’auto: ferito un poliziotto

Anche un Vigile del fuoco è finito all’ospedale perché colpitito sul petto da un ramo

Di: Ansa

C'è anche un vigile del fuoco ferito - oltre al poliziotto la cui auto è stata centrata da un grosso pino - durante gli interventi di oggi per alberi sradicati dalle forti raffiche di maestrale a Cagliari, ma anche in gran parte della Sardegna.

Il pompiere stava tagliando un albero quando un ramo lo ha colpito sul petto. E’ stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118: le sue condizioni non sono gravi, per lui sette giorni di prognosi.

Complessivamente sono stati 110 gli interventi svolti oggi in città dai vigili di Cagliari.