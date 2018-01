I bambini della scuola primaria protagonisti di una commedia in lingua sarda

La rappresentazione teatrale, tratta dalla poesia "Dimandas" di Michele Pinna, vedrà coinvolti trentadue studenti della scuola primaria

Di: Antonio Caria

Sabato 20 gennaio alle 16.00, nei locali del Convento di Sant'Antonio da Padova in via Pietro Salis a Ploaghe, andrà in scena la rappresentazione teatrale dal titolo "Dimandas". L'opera prende il nome dall'omonima poesia poesia dello studioso di lingua sarda e direttore scientifico dell'istituto di studi e ricerche"Camillo Bellieni" di Sassari, Michele Pinna.

Il progetto, che vedrà protagonisti trentadue ragazzi della 4A e della 4B della scuola primaria, è frutto di un'idea di Maria Doloretta Lai (presidente Is.Be), è realizzata sotto il coordinamento scientifico dell'Istituto sassarese con il patrocinio del Comune di Ploaghe.

Gli scolari, guidati dalle maestre Maria Giovanna Pinna e Maddalena Ziccheddu, per diverse settimane sono stati inseriti in un progetto di formazione che ha coinvolto le operatrici di sportello linguistico Anna Laura Pirisi e Francesca Sini.

Gli stessi hanno analizzato la poesia “Dimandas” nelle diverse strofe, ne hanno studiato il testo e indagato il senso, determinato attraverso gli interrogativi sul senso della vita, sull’importanza del tempo e sul positivo superamento delle avversità mediante l’ironia, la forza e il coraggio. La cornice musicale sarà curata dall'artista folk Valentino Giuliano Mocci che proporrà, in modo particolare, i suo cavalli di battaglia Il furbacchione” e “Paghe paghe”, che sarà cantata in conclusione dell’evento assieme ai piccoli interpreti.