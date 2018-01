Bimba di due mesi in imminente pericolo di vita trasportata a Roma a bordo di un Falcon dell'Aeronautica Militare

L'intervento è stato richiesto della Prefettura di Cagliari

Di: Redazione

Si è concluso un trasporto sanitario effettuato con un velivolo Falcon 900 Easy del 31° Stormo di Ciampino dell'Aeronautica Militare a favore una neonata di appena 2 mesi in 'Imminente Pericolo di Vita' (IPV) sulla tratta Cagliari/Ciampino.

Il trasporto, richiesto della Prefettura di Cagliari, si è reso necessario in quanto la piccola paziente necessitava urgentemente di assistenza medica. Gli aeromobili da trasporto e gli elicotteri dell'Aeronautica Militare sono pronti 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, ad intervenire per missioni di pubblica utilità quali il trasporto sanitario d'urgenza di persone in imminente pericolo di vita, oppure quello di organi ed equipe mediche per trapianti.

Il servizio copre l'intero territorio nazionale, isole comprese, e quando richiesto dalle autorità competenti è svolto anche a favore dei cittadini italiani che si trovano all'estero.