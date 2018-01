La fabbrica di bombe di Domusnovas sarebbe pronta a trasferirsi in Arabia Saudita

La Rwm saluta la Sardegna?

La Rwm, multinazionale tedesca proprietaria della fabbrica di bombe di Domusnovas, sarebbe pronta a salutare l'Isola.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Avvenire, fra i piani della società ci sarebbe l'idea di abbandonare per sempre la Sardegna. Un'idea rafforzata dalle recenti polemiche nate dopo il servizio del New York Times che ha raccontato di come dal Cagliaritano partano le forniture di bombe utilizzate dall'Arabia Saudita per attaccare lo Yemen.

Secondo Avvenire il gruppo Rheinmetall, a capo della multinazionale, stava pensando da tempo di trasferire lo stabilimento di Domusnovas dove gli affari sono migliori e i costi di produzione più bassi.

Nel marzo del 2016, la Rwm, appoggiandosi alla controllata sudafricana Rheinmetall Denel Munition (Rdm) e d’intesa con la Saudi Military Industries Corporation (Samic), ha inaugurato a sud di Riad uno stabilimento nel quale vengono prodotte e assemblate bombe da artiglieria e ordigni aerei del tipo attualmente commissionato allo stabilimento sardo.

Ma i tempi necessari allo smantellamento della fabbrica di Domusnovas non sarebbero brevissimi e continuerebbe a produrre bombe ancora per qualche mese.