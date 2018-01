Droga nella colonia penale di Mamone: hascisc in frigo e nelle scarpe

Villa: "Bisogna intervenire con mano ferma ed è necessario allontanare i detenuti che non meritano di stare in una colonia penale aperta"

Di: Redazione Ssardegna Live

Nella giornata di ieri il Reparto del Distaccamento Regionale Cinofili Antidroga della Polizia penitenziaria di stanza a Badu’e Carros Nuoro, su disposizioni impartite dal Nucleo Regionale Cinofili del Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria della Sardegna, a seguito della richiesta di intervento del Direttore della Colonia la Dott.ssa Simona Mellozzi, ha effettuato vari controlli all’interno dei locali e sui detenuti. In tutto sono state rinvenute e sequestrate 60 dosi di hascisc, di cui circa 30 trovate all’interno della suola delle scarpe di un detenuto extracomunitario. Le altre dosi invece erano nascoste nei frigo in uso ai detenuti all’interno delle sezioni detentive. L’Operazione è stata coadiuvata dal Comandante di Reparto il Commissario Capo Dottor Frenda Girolamo e dalla Sorveglianza Generale l’Ispettore Ortu Cosimo.

“A Jedro, Lorenza e Jeson, tre splendidi cani antidroga, non è sfuggito niente”, ha dett il segretario generale aggiunto Giovanni Villa che nel complimentarsi con i colleghi per il lavoro svolto chiede che si intervenga con mano ferma e si allontanino i detenuti che non meritano di stare in una colonia penale aperta.