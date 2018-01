Maestrale fino a 125km/h in Sardegna

I traghetti provenienti da Genova e diretti a Porto Torres e Olbia viaggiano con forti ritardi

Di: Ansa

Raffiche di maestrale fino a 125 chilometri l'ora e una media di 70 chilometri su tutto il territorio regionale.

La Sardegna è sferzata da un forte vento do nord ovest che sta creando non pochi disagi, non solo per la caduta di alberi, rami e cornicioni, o per pali dell'illuminazione pericolanti ma anche nei collegamenti marittimi, con onde alte 4-5 metri. Ancora bloccate le navi dalla Sardegna alla Corsica, mentre i traghetti provenienti da Genova e diretti a Porto Torres e Olbia viaggiano con forti ritardi: dovevano mollare gli ormeggi ieri sera, invece sono partiti tra le 3 e le 5 di questa mattina e arriveranno a destinazione rispettivamente intorno alle 16 e alle 17.

Secondo quanto registrato dalle stazioni dell'Aeronautica militare di Decimomannu, il record del maestrale si è registrato a Capo Carbonara con 125 chilometri l'ora, picchi di 120 anche a Bellavista, 100 a Capo Caccia e 90 a Olbia. Più "deboli" le raffiche nel cagliaritano con 70 chilometri l'ora. Nel pomeriggio il vento si attenuerà leggermente, ma domani tornerà a soffiare con forza.