Moby e Tirrenia: sconti per chi vuole viaggiare in Sardegna, Corsica e Sicilia

Buono sconto da utilizzare fino al prossimo 31 dicembre per coloro che desiderano andare in Sardegna, Corsica e Sicilia dal 1 gennaio al 30 novembre 2018.

Di: Redazione Sardegna Live

Moby e Tirrenia ecco una sorpresa sotto l’albero per tutti coloro che desiderano andare in Sardegna, Corsica e Sicilia.

Le due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori, Moby e Tirrenia, offrono un buono sconto di 30 euro, da utilizzare da ieri e fino al prossimo 31 dicembre, per coloro che desiderano andare in Sardegna, Corsica e Sicilia dal 1 gennaio al 30 novembre 2018.

Per Moby, il buono sconto può essere utilizzato dai soci Moby Club o da chi si iscrive al club stesso (info su www.moby.it), mentre per ciò che concerne Tirrenia, basterà semplicemente registrarsi al sito della Compagnia (www.tirrenia.it).

La promozione, valida fino ad esaurimento della disponibilità dei posti destinati all'iniziativa e sulle date in cui essa è prevista, potrà essere utilizzata per ottenere una riduzione sull’emissione di un biglietto al netto di tasse e diritti. Il buono sarà fruibile dai primi 1.000 che prenoteranno per partenze 2018 (dettagli e norme per l’applicazione disponibili su www.moby.it e www.tirrenia.it).