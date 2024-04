Cittadino nordafricano minaccia connazionali: Polizia lo blocca

Redazione Sardegna Live

La Polizia ha tentato di bloccare un cittadino nordafricano perché, armato di coltello, stava minacciando due suoi connazionali e l'uomo è rimasto ferito all'addome da un colpo di pistola sparato dagli agenti : il fatto si è verificato nella tarda serata di ieri a Savona.

Secondo quanto appreso, l'uomo al culmine di una lite stava minacciando alcuni connazionali con un coltello . Sul posto è intervenuta una Volante, inviata dalla centrale per la segnalazione di una lite in casa. Gli agenti hanno tentato inutilmente di fermarlo, poi hanno sparato. L'uomo, ferito all'addome ma cosciente, è stato trasferito in codice rosso, all'ospedale San Paolo.