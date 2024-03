Investito mentre fa jogging, medico sardo di 37 anni muore a Roma

L’uomo alla guida della Bmw è risultato positivo all’alcol test

Di: Redazione Sardegna Live - foto Google Street View

Stava facendo jogging, al centro di Roma, quando all’uscita da Villa Borghese è stato travolto da una Bmw ed è morto. La vittima è un medico specializzando sardo di 37 anni, Luca Furcas.

La tragedia è avvenuta ieri sera ma sono state necessarie alcune ore per identificare la vittima, uscita senza documenti e con il solo telefonino. Il conducente dell’auto, un 26enne romeno, è risultato positivo all’alcol test.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, intervenuta sul posto, l'auto proveniva da piazza Brasile quando ha travolto il 37enne. Al vaglio anche le immagini delle telecamere e alcune testimonianze ma pare che l’auto viaggiasse a una velocità oltre il limite consentito di 30 chilometri orari in quella zona. Sul posto sono arrivati immediatamente i medici del 118 ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare.