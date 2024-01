Napoli, rubano furgone con pedana a ragazzo disabile

L’appello della famiglia: “Aiutateci, non possiamo riacquistarlo”

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Tanti sacrifici per consentire al figlio disabile di poter guidare autonomamente, poi il furto del furgone con la pedana. L’accaduto, come riporta TgCom 24, a Pianura, in provincia di Napoli. Vittima del vile atto il 36enne Alessandro, la cui sorella lancia un appello sui social per chiedere aiuto.

“Hanno lasciato i miei genitori nei guai, perché per loro è necessario avere una macchina sempre a disposizione per la condizione di salute di mio fratello, che purtroppo soffre di crisi epilettiche e può essere necessario trasportarlo di corsa in ospedale”.

Il 36enne, grazie al veicolo, poteva uscire in autonomia e andare a trovare sua nonna, oltre che naturalmente andare dal medico.

L’appello dei suoi familiari è stato condiviso da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra: “Se il mezzo non sarà ritrovato attiveremo una raccolta fondi per aiutare Alessandro e la sua famiglia ad Acquistare un nuovo furgone con pedana. – ha affermato Borrelli – Un atto ignobile. Solo una persone senza scrupoli può rubare un’auto con pedana per disabili. Si faccia di tutto per ritrovare il furgone e individuare il responsabile o responsabili di un furto così meschino, che vanno puniti severamente”, ha concluso il deputato.