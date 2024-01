Napoli, parcheggiatore abusivo in carcere per un'estorsione da 4 euro

Di: Redazione Sardegna Live

Un parcheggiatore abusivo si trova in carcere da venti mesi per un'estorsione del valore di 4 euro : la notizia è stata resa pubblica da Samuele Ciambriello, garante campano delle persone private della libertà personale.

Il 25enne è stato condannato in primo grado per estorsione dopo aver chiesto a una persona per strada, per due volte, di avere 2 euro. Secondo l'accusa avrebbe poi minacciato di tagliare la capote dell'auto di un automobilista se non gli avesse dato una moneta da 2 euro per poter parcheggiare nella zona di Fuorigrotta.

Kelvin Egubor , questo il nome del giovane senza fissa dimora e di origine nigeriana, è detenuto nel carcere di Poggioreale e domani ci sarà l'udienza d'appello e la difesa chiederà l'assoluzione.