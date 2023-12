Mise incinta la 13enne con cui convive oggi: condannato a 8 mesi

Non luogo a procedere per la madre della ragazzina, accusata di mancato controllo su figlia minorenne

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

È stato condannato dal Tribunale di Mantova a 8 mesi di reclusione, con pena sospesa, il 21enne accusato di atti sessuali su minori per aver messo incinta una ragazzina, all’epoca 13enne, con cui oggi convive assieme alla loro figlia.

Disposto invece il non luogo a procedere per la madre della ragazza oggi 15enne, accusata di mancato controllo su figlia minorenne.

Dal pm erano stati chiesti 10 mesi e 25 giorni di reclusione per il 21enne, i cui legali, come riporta TgCom 24, si sono dichiarati non del tutto soddisfatti, in quanto puntavano all’assoluzione e ricorreranno quindi in appello.