C’è anche il sardo Andrea Urru a “Io Canto Generation”

Il 13enne di Oristano tra i protagonisti del programma condotto da Gerry Scotti

Di: Stefano Soro - foto da Mediaset Infinity

C’è anche un po' di Sardegna in “Io Canto Generation”, il talent show condotto da Gerry Scotti, dove protagonisti sono ragazzi e ragazze, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre.

Nel team di Fausto Leali, uno dei capisquadra della trasmissione, c’è infatti il 13enne Andrea Urru. Arriva da Oristano ma le sue origini sono di Budoni. La mamma si chiama Giovanna Amadori e il papà, Paolo, è chitarrista e ha militato in diverse band e cover band isolane.

Ieri la prima puntata del programma con il giovanissimo Andrea che si è presentato ai giudici con “We are the Champions”, poi una volta entrato nel team di Fausto Leali si è esibito in un duetto con lui sulle note di “Pregherò” di Adriano Celentano. E ora un po' tutti in Sardegna faranno il tifo per lui.