Parcheggia in discesa, 67enne muore schiacciato dal furgone

L’uomo si è dimenticato di inserire il freno a mano

Di: Redazione Sardegna Live

Terribile tragedia, questa mattina, a Cornaleto di Formigara, in provincia di Cremona. Un uomo di 67 anni, Gilberto Marzaroli, è morto schiacciato dal suo furgone dopo averlo parcheggiato in leggera discesa dimenticando di inserire il freno a mano.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo era appena arrivato a casa del figlio quando ha parcheggiato mezzo senza però accorgersi inizialmente di non aver inserito la marcia e di non aver tirato il freno a mano. Quando ha capito quello che stava accadendo, con il furgone già in movimento ha cercato di risalire a bordo, ma è rimasto stritolato tra la portiera di sinistra dell'autocarro e la colonna del cancello di ingresso all'abitazione.

È stato il figlio del 67enne a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma nonostante i disperati tentativi di rianimarlo e la corsa in ospedale a Cremona, l’uomo è morto poco dopo.