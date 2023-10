Cattelan celebra il gol di Pavoletti: "Auguro a tutti una domenica come la sua"

Il bomber del Cagliari risponde al conduttore: "Sei unico"

Di: Redazione Sardegna Live

Il gol del 4-3 di Pavoletti, valso al Cagliari la vittoria contro il Frosinone, ha regalato attimi di goduria assoluta non solo ai tifosi del Cagliari, ma agli appassionati di calcio in generale, amanti delle imprese impossibili come quella compiuta dai rossoblù il 29 ottobre alla Unipol Domus.

Il Cagliari, sotto per 3-0 contro i ciociari, ha ribaltato il risultato in 20 minuti grazie ai gol di Oristanio (72'), Makoumbou (76') e la doppietta del solito Pavoletti delle grandi occasioni che, in gol in extremis al 94' e al 96', ha fatto letteralmente impazzire i supporter cagliaritani.

Oggi, il conduttore televisivo Alessandro Cattelan ha celebrato il bomber del Cagliari pubblicando su Instagram una serie di foto con la maglia di Pavogol. "Vi auguro una settimana come la domenica di Pavoletti", ha scritto Cattelan. Un post salutato dallo stesso numero 30 del Cagliari con un commento di gratitudine: "Sei unico". Il social media manager del Frosinone ha partecipato con ironia alla discussione con una risposta secca all'augurio di Cattelan: "Noi no!".