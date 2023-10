Mughini vs Salvini al Grande Fratello: "Razzista". Il vicepremier risponde

"Essere insultato nelle segrete stanze del Grande Fratello per me una medaglia"

Di: Redazione Sardegna Live

Giampiero Mughini, nuovo concorrente del Grande Fratello, ha attaccato il vicepremier Matteo Salvini mentre discuteva con altri inquilini della casa più spiata d'Italia. "Ma dimmi un po’ - ha dichiarato Mughini -, una ragazza con la pelle scura ha dei problemi in Italia? Non penso, spero di no. Io credo che in Italia non ci sia questo atteggiamento. Quel cretino di Salvini ha detto che Paola Egonu…". Poi la regia Mediaset ha staccato le immagini passando a un'altra stanza della casa di Cinecittà.

Poche ore dopo, il giornalista si è scusato in confessionale: "Riguardo a quello che è accaduto poco fa voglio dire la mia. Mi è scappato, chiedo scusa. Vi chiedo scusa, scusami ancora. Quindi chiedo scusa per quello che ho detto".

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in serata, ha pubblicato il filmato in cui Mughini lo insulta ed ha risposto: "Essere insultato dal signor Mughini, che nelle segrete stanze del Grande Fratello mi ritiene un cretin0 e un razzista, è per me una medaglia. Bacioni Giampiero!".