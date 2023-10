Bimbo di 15 mesi in overdose da hashish: è gravissimo

I genitori: “Non sappiamo dove l'abbia ingerito”

Di: Alessandra Leo, foto d'archivio

Bimbo di appena 15 mesi in fin di vita: si trova in overdose da hashish dopo aver ingerito un pezzetto di droga.

Come riporta Leggo, il piccolo è arrivato in gravissime condizioni all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, accompagnato dai suoi genitori, che hanno affermato di non sapere come il figlio sia venuto in contatto con la sostanza. Le condizioni critiche del bimbo lo hanno portato al trasferimento al Policlinico Gemelli.

Intanto indaga la Questura di Frosinone e il Comune ha inviato a casa dei genitori gli assistenti sociali per svolgere verifiche sulle condizioni in cui vive il piccolo.