Colpisce poliziotto con un sasso prima di Fiorentina-Cagliari, arrestato tifoso

Il fatto durante i tafferugli che hanno preceduto Fiorentina-Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbe colpito con un sasso un poliziotto durante i tafferugli scoppiati in viale dei Mille a Firenze, prima del match di Serie A tra Fiorentina e Cagliari. Per questo un tifoso viola è stato arrestato a Prato dopo essere stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza installate in zona.

Lesioni aggravate, possesso di artifici pirotecnici e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Queste le accuse con cui è stato arrestato un 26enne supporter della Fiorentina. Per lui è scattata anche la denuncia per rissa e travisamento.

Il giovane, secondo quanto emerso, col volto nascosto da un passamontagna avrebbe raccolto una pietra da terra scagliandola contro un poliziotto della Digos di Cagliari, al seguito della tifoseria sarda. L'agente se l'è cavata con lesioni guaribili con alcuni giorni di prognosi.

Gli investigatori hanno identificato il 26enne tra le fila degli ultras viola grazie alle telecamere di videosorveglianza. A tradirlo è stato l'abbigliamento indossato al momento dei fatti. Il giovane è stato rintracciato dalla Digos e arrestato in flagranza differita e nei suoi confronti verrà adottato anche un provvedimento di Daspo.