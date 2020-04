Tragedia in quarantena. Bimbo di tre anni cade dal balcone e muore

Costretto, come tutti, a stare chiuso in casa per l’emergenza Covid-19

Di: Redazione Sardegna Live

Con i parchi chiusi, il divieto di uscire di casa e le città deserte era costretto a giocare a palla nel balcone di casa. Un bimbo di tre anni sarebbe però salito su un tavolino e si sarebbe sporto troppo. Il piccolo ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal quarto piano. La tragedia è avvenuta a Caserta.

Dopo un volo di 15 metri il bimbo si è schiantato al suolo. Soccorso immediatamente è stato trasportato all’ospedale Sant'Anna e San Sebastiano ma è deceduto dopo qualche ora di agonia. Il dramma è avvenuto ieri sera dopo le 20, il piccolo era in casa con i genitori di origine romena.

Sul posto è arrivata la polizia della questura di Caserta. Stando ad alcune indiscrezioni al momento non ci sarebbe nessun indagato. Pura fatalità ma non si esclude il legame con la vivacità repressa dei bambini chiusi in appartamenti spesso piccoli.