Fedez ricoverato: Chiara in volo da Parigi a Milano per raggiungerlo

Apprensione per le condizioni di salute del rapper. Ferragni: "Torno a casa per un'emergenza"

Di: Redazione Sardegna Live

Fedez è nuovamente ricoverato in ospedale e Chiara Ferragni lascia Parigi, dove si trovava per la Fashion Week, per tornare a Milano.

La stessa imprenditrice aveva reso noto tramite social di essere di ritorno in Italia per una non meglio identificata emergenza. Ferragni aveva pubblicato infatti una fotografia che ritraeva la sua mano stretta a quella dell’amica Chiara Biasi con una didascalia: "Agli amici che saltano sul primo aereo con te quanto hai un’emergenza". Poi aveva pubblicato alcuni scatti in compagnia dei figli Leone e Vittoria.

Poco dopo, Mr. Marra, che insieme a Fedez conduce il podcast Muschio Selvaggio, aveva mandato un abbraccio a Fedez durante una live su Twitch preoccupando i fan.

Poi la conferma. Fedez è stato ricoverato in ospedale, dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Lo scorso anno il cantante è stato in cura per un tumore al pancreas, una forma rara per cui è stato operato con successo. Non è chiaro, però, se il ricovero di oggi sia legato alle precedenti problematiche di salute dell'artista. Al momento i Ferragnez mantengono il silenzio sui social.