Meteo: torna l'estate per il primo weekend di settembre grazie all'anticiclone Bacco

L'anticiclone Bacco sarà protagonista del primo weekend di settembre e porterà nuovamente sull'Italia il caldo estivo

Di: Arianna Zedda

L'anticiclone Bacco, con caratteristiche sub-tropicali ossia africane, sarà protagonista del primo weekend di settembre e porterà nuovamente sull'Italia il caldo estivo, ma non esagerato, come precisa Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. L'anticiclone infatti non interesserà principalmente la penisola, ma prenderà soprattutto Isole Baleari, Francia e poi Germania.

In Italia farà sì caldo come in piena estate, ma non sarà così rovente come ad agosto. Sia sabato sia domenica, quindi, il bel tempo sarà prevalente, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e le temperature cominceranno a salire. I valori massimi torneranno a toccare i 31-33°C al Centro-Sud mentre al Nord si fermeranno in gran parte ai 29-30°C. Un'altra differenza col gran caldo di agosto saranno i valori notturni, in gran parte non più tropicali (quindi sopra i 20°C) dato che si manterranno sotto i 20°C su molte regioni.

La forma dell'anticiclone Bacco sarà molto particolare, ovvero a omega. In pratica l'anticiclone sarà stretto a destra e sinistra da due centri di bassa pressione, come in una morsa. Generalmente tale configurazione conferisce all'anticiclone una lunga durata, anche per più di 10 giorni. Le previsioni attuali infatti lo prevedono sull'Italia almeno fino a metà mese. Quindi, conclude Sanò, "aspettiamoci un periodo di stabilità atmosferica su gran parte d'Italia con temperature calde, ma piacevoli. Soltanto al Sud l'anticiclone potrebbe essere ferito temporaneamente da uno dei due centri di bassa pressione che lo attanagliano".

NEL DETTAGLIO

Sabato 2. Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: poco nuvoloso e clima più caldo. Al sud: soleggiato e caldo. Domenica 3. Al nord: sole e clima più caldo. Al centro: soleggiato con caldo in aumento. Al sud: sereno al mattino, più nubi al pomeriggio. Lunedì 4. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: tante nuvole, venti da nordest e piovaschi in Calabria. Tendenza: una goccia fredda sfiora il Sud Italia con vento e temporali, sempre sole altrove.