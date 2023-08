Foggia, ruba l'auto degli sposi poi la restituisce: "Ladro sì ma con un cuore"

Matrimonio con furto a Foggia, dove l'auto di due novelli sposi è stata rubata e poi è stata restituita dal ladro insieme a un biglietto di scuse

Di: Arianna Zedda, foto Corriere Adriatico

I novelli sposi hanno scoperto il giorno dopo la cerimonia che la loro vettura era stata rubata . Ma l'auto è stata presto ritrovata dai Carabinieri con all'interno un biglietto : " Ladro sì, ma con un cuore ".

L'autore del gesto, quando ha scoperto che il mezzo apparteneva a una coppia appena sposata, ha immediatamente deciso di restituirlo , con tanto di biglietto di scuse e grande sorpresa dei coniugi.

La coppia, residente a Roma, aveva deciso di celebrare le proprie nozze in una località dei Monti Dauni (Foggia), zona di cui sono originari entrambi. Dopo il matrimonio i due avevano deciso di pernottare in un hotel vicino alla stazione ferroviaria, parcheggiando l'auto lì vicino, una Fiat Punto , dove avevano lasciato anche i loro vestiti da cerimonia e gli indumenti indossati dal figlio.

La mattina di domenica poi l'amara scoperta: uscito dalla struttura per andare a recuperare un paio di scarpe di ricambio, lo sposo si è accorto che la vettura non si trovava più dove l'aveva lasciata e la sposa aveva lanciato un appello sui social , chiedendo che le venisse almeno restituito il vestito a cui teneva tanto.

Pochi giorni dopo la Fiat Punto è stata rinvenuta in via Zara, nel centro di Foggia , con un biglietto lasciato dall'autore del furto: " Ladro sì, ma con un cuore ".

" Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito al ritrovamento dell'auto e soprattutto dell'abito da sposa. Se non ci fosse stata una vera e propria mobilitazione, questo risultato non sarebbe arrivato ", ha dichiarato la sposa, come riportato da FanPage .