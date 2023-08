Forte mal di testa dopo colazione, poi crolla a terra: muore a 55 anni, lascia 2 figli

Inutili la corsa disperata all’ospedale e i tentativi di soccorso

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

Prima un mal di testa fortissimo dopo aver fatto colazione, poi un malore che l’ha fatta crollare e terra e infine la morte. Martina Sorato aveva 55 anni e 2 figli: a ucciderla, come riporta Leggo, secondo una prima ricostruzione, è stato un aneurisma.

Nonostante il compagno della donna abbia chiamato immediatamente i soccorsi e la corsa disperata all'ospedale, per la 55enne di di Oriago, in provincia di Venezia, non c’è stato nulla da fare. Dopo poche ore di agonia è morta il 16 agosto all’ospedale di Mestre.