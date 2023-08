Si spaccia per chirurgo, ma ha la terza media: Matteo Politi ricercato in tutto il mondo

Per anni ha operato in varie cliniche, trattando centinaia di pazienti, e si dichiarava “dottore dei vip”

Di: Alessandra Leo, foto Fanpage

Si spacciava per un chirurgo estetico, ma aveva solo un diploma di terza media.

Per più di 15 anni, come riporta Fanpage, Matteo Politi, questo il suo nome, ha operato in varie cliniche, trattando centinaia di pazienti, prima in Italia e poi all'estero, soprattutto in Romania, e si dichiarava “dottore dei vip”, specialista in chirurgia plastica.

Ora è ricercato in tutto il mondo. Già nel 2010 era stato scoperto, denunciato e processato a Verona, dove se l'era cavata con un patteggiamento a un anno e mezzo per truffa, con pena sospesa. In quel caso una vigilessa, come scrive il Corriere, lo aveva denunciato per essere rimasta delusa dai trattamenti estetici ricevuti.

Non potendo più "lavorare" in Italia, Politi era andato in Romania, dove per oltre un anno ha operato in quattro importanti cliniche, ma prima aveva cambiato nome, affermando di chiamarsi Matthew Mode, chirurgo plastico inglese. Nel 2019 è stato scoperto in flagrante ed è stato arrestato.

Alcune infermiere che lo assistevano, durante un'operazione, si erano insospettite perché, per una sostituzione di una protesi al seno, anziché impiegare un'ora, Politi ne impiegò 4. Processato per truffa, è stato condannato a tre anni e 10 mesi di reclusione: la sentenza è diventata definitiva a marzo di quest'anno, ma è fuggito e, come riporta Fanpage, pare che ora sia a Hong Kong, dove si sarebbe trasferito per rifarsi una vita e sfuggire al carcere.