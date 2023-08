Bimbo ricoverato ordina dopo la chiusura: il McDonald’s riapre la cucina per lui

Una bella storia che scalda il cuore e ha reso felice il piccolo paziente oncologico

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Ha ordinato dopo la chiusura di un McDonald’s di Genova, ma gli operatori non hanno pensato due volte a riaprire la cucina solo per lui, piccolo paziente oncologico ricoverato al Gaslini. Sui social la bella storia raccontata da un'infermiera e riportata poi da Genova Today, è diventata virale, con oltre 2000 condivisioni.

“È la notte di San Lorenzo - ha scritto in un post l'infermiera - e R., 9 anni, decide di ordinare un Happy Meal. L'ordine viene però fatto troppo tardi perché il locale stava chiudendo. Leggono però l'ordine: reparto oncologia, ospedale pediatrico Gaslini. Riaprono la cucina, inviano l'Happy Meal e mettono dentro non una ma tre sorprese. Un ringraziamento ai lavoratori del McDonald's della Stazione di Genova Brignole. La notte dei desideri è anche e soprattutto in queste piccole grandi cose”.

Un gesto che per qualcuno potrebbe sembrare piccolo, ma che in realtà ha reso felice un bimbo permettendogli di trascorrere una serata serena e con il sorriso, gustando il suo panino e giocando con le sorprese.