La risposta di Cristina Seymandi a Massimo Segre: “Nella sua testa solo fantasmi. Sui tradimenti pensi a lui”

La risposta di Cristina Seymandi all'ex Massimo Segre

Di: Redazione Sardegna Live

Sapevamo poco di lei. In molti hanno pensato e scritto sui social “Ben le sta” ancor prima di ascoltare le sue parole e suoi pensieri. La sua versione dei fatti però è arrivata e si discosta dalla versione dell’ormai ex fidanzato Massimo Segre, figura di spicco della finanza torinese.

Parliamo di Cristina Seymandi, quella che oggi è indubbiamente la donna più chiacchierata nei social a causa del video (GUARDA QUI), circolato in rete, in cui il suo ex raccontava i tradimenti della donna e, quindi, la volontà di interrompere la loro relazione e annullare il matrimonio programmato per ottobre. Delle vere e proprie pubbliche accuse, per cui la donna, come ha riportato il Corriere della sera potrebbe denunciare l’uomo per violenza privata.

La donna, intervistata da La Stampa smentisce Massimo Segre dicendo: “Vi assicuro che le persone che ha citato sono tutti fantasmi. Sui tradimenti pensi a lui. Da che pulpito viene la predica”.

E dell’evento avvenuto il 27 luglio racconta: “È stata una pagliacciata, i primi giorni non ho dormito ma ora la vivo con distacco – e continua - Lui è un uomo molto vendicativo. Ma io non mi sento scalfita. La verità verrà fuori. E ripeto mi spiace forse più per lui che per me. E poi per tutte le persone che sono venute fuori attorno a questa vicenda che in realtà non c’entrano nulla”.

Ma cosa ha provato durante il lungo discorso di Segre? “Quando parlava ho detto ‘Questo è impazzito’. Ma sono certa che c’è qualcuno dietro di lui che ha soffiato sul fuoco, insomma, l’ha manipolato – e conclude dicendo - Non me l’aspettavo ma ci vuole altro per piegarmi”.