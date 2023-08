Desenzano: trans si getta nuda dalla finestra della casa di un prete

Un sacerdote sarebbe finito nei guai dopo che nei giorni scorsi, dal terrazzo della sua casa a Desenzano, una transessuale si sarebbe spogliata per poi minacciare di gettarsi sulla strada

Di: Arianna Zedda

Un sacerdote del Basso Garda, che aveva già alcune denunce alle spalle per vicende legato a droga, sesso e minacce, sarebbe nuovamente finito nei guai dopo che nei giorni scorsi, dal terrazzo della sua casa a Desenzano , una transessuale si sarebbe spogliata , per poi minacciare di gettarsi sulla strada .

Sono state le urla provenienti dall'abitazione del prete che hanno attirato l'attenzione dei vicini i quali, allarmati, hanno chiamato i pompieri.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno piazzato un telo sotto la finestra e la transessuale si è lanciata nuda per poi scappare, ma successivamente è stata comunque identificata .

Il parroco, stando a quanto riportato dai media, era già conosciuto per altri fatti legati a siti di incontri, sesso e minacce. Un barista di 31 anni, di origini venezuelane e residente in quella zona, lo aveva denunciato per presunti mancati pagamenti dopo alcune prestazioni sessuali e aveva detto ai Carabinieri di aver conosciuto il prelato tre anni prima tramite l'app “Grindr”, sulla quale il religioso si presentava sotto falso nome. Il prete avrebbe poi minacciato il giovane con messaggi audio e telefonate.