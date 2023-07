Luca Delfino, "il killer delle fidanzate", è uscito dal carcere

Era stato condannato a 16 anni e mezzo

Di: Redazione Sardegna Live

Luca Delfino, condannato a 16 anni e mezzo per l’omicidio di Antonella Multari, ha lasciato il carcere di La Spezia nella mattina di sabato 29 luglio. Ha raggiunto poco dopo le 7 la Residenza per misure di sicurezza di Villa Caterina, nel quartiere Prà di Genova.

Delfino dovrà rimanere per 6 anni e mezzo nella struttura, dove alloggerà in una stanza singola e potrà avere televisione e playstation, ma non l'accesso a internet o apparecchi in grado di comunicare con l’esterno. I suoi familiari potranno fargli visita una volta al mese.

L'uomo, oggi 46enne, uccise con quarantasei coltellate Antonella Multari nell'agosto del 2007. Era poi stato indagato e assolto anche per l’omicidio di un’altra ex, Luciana Biggi, trucidata nei vicoli di Genova nel 2006. Dal carcere, inoltre, avrebbe provato a organizzare l’omicidio della sorella gemella di Luciana, Bruna.