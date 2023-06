Sfregia il Colosseo incidendo il suo nome e quello della fidanzata: rischia carcere e maxi multa

Un atto “gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà” ha commentato il ministro Sangiuliano

Di: Redazione Sardegna Live

Con una chiave ha inciso il nome della fidanzata sui mattoni del Colosseo. Ora un giovane turista, ancora non identificato, rischia almeno 15mila euro di multa e il carcere fino a cinque anni.

Alcuni presenti avrebbero filmato la scena, presumibilmente avvenuta il 23 giugno. Il video è finito sui social ed ha allertato gli agenti di polizia.

"Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, un patrimonio della storia come il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata. Spero che chi ha compiuto questo gesto all'Anfiteatro Flavio, venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi” ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Il Codacons si spinge oltre, chiedendo il daspo a vita dal territorio italiano per il turista protagonista del gesto e per tutti gli stranieri che si rendono protagonisti di danneggiamenti ai danni del patrimonio culturale italiano. “Episodi simili si verificano perché a Roma come nel resto d'Italia i controlli presso i monumenti sono scarsi e in alcuni casi mancano del tutto - ha spiegato il presidente Carlo Rienzi - Una vigilanza più capillare avrebbe potuto evitare questo sfregio e bloccare in tempo reale il turista, assicurandolo alla giustizia. Non appena gli organi competenti individueranno il responsabile del danneggiamento al Colosseo, avvieremo nei suoi confronti una richiesta di risarcimento milionario per il danno prodotto non solo ad un patrimonio della umanità, ma ai cittadini di tutto il mondo”.