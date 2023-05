Morta la giornalista Maria Giovanna Maglie, aveva 70 anni

L'amica: "ha lottato fino alla fine come sempre"

Di: Arianna Zedda, foto Corriere.it

La giornalista Maria Giovanna Maglie è morta questa mattina a Roma, all'età di 70 anni, all'ospedale San Camillo Forlanini.

Maglie era malata da tempo . L'annuncio è stato dato attraverso i social dall'amica Francesca Chaouqui : " Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa . Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre . Lo scorso dicembre era rimasta ricoverata per due mesi.

Era stata la giornalista a far sapere, alla fine del 2022, dei suoi problemi di salute. Parlando a Fanpage aveva dichiarato: “ Sto un po' meglio. Ho avuto un intervento al cuore abbastanza importante che purtroppo, nel postoperatorio, ha avuto delle complicanze inaspettate. Questo ha allungato sia la malattia che la degenza. Sono stata maschio, con un'anemia violentissima ”.

Maria Giovanna aveva specificato che la causa era da ricercare in un " aneurisma che non è scoppiato. Avevo, e grazie a Dio non ho più, un aneurisma dell'aorta ".

Maria Giovanna Maglie, classe 1952, ha iniziato la sua carriera giornalistica a L'Unità alla fine degli anni '70, scrivendo di politica internazionale.

Negli ultimi anni è stato spesso ospite e opinionista in molte trasmissioni.