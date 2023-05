I giovani della generazione Z sono gli 'angeli del fango' dell'Emilia-Romagna

Sono tutti giovanissimi e la sera, ancora sporchi dopo una giornata passata a spalare il fango, si riuniscono nei fast-food che continuano a restare aperti

Di: Arianna Zedda, fonte Agi

Centinaia di persone di tutte le età che a Cesena, armati di pale, vanghe e stivali di plastica, intonano l'inno romagnolo per eccellenza "Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può star" mentre spalano la melma dopo l'esondazione del fiume Savio, liberando le strade o aiutando chi ha bisogno nel liberare i locali allagati: tra gli 'angeli del fango' anche tantissimi giovani.

In tutte le città alluvionate tra cui pure Forlì, Faenza e altre decine di borghi, sono diversi gli esercenti che offrono gratuitamente ristoro a chi sta lavorando senza sosta per rimediare ai danni causati dal maltempo.

I fast-food continuano ad aprire e la sera diventano un ritrovo per numerosi giovanissimi che, ancora sporchi di terra e fango, si riuniscono per quei pochi momenti di allegria e leggerezza che riescono con fatica a ritagliarsi in questi giorni così difficili.