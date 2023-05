Torino, 13enne salvato da un trapianto di fegato “impossibile”

Il donatore è un bambino deceduto in Germania

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Ben 16 ore di intervento dopo un anno di sofferenza e cure con farmaci combinati per preparare il giovanissimo paziente, di soli 13 anni, a una grande sfida che gli ha salvato la vita: un trapianto di fegato considerato dai medici ai limiti dell'impossibile. Una storia di lotta finita bene grazie alla grande professionalità dei medici che l’hanno operato e a un bimbo meno fortunato del protagonista, deceduto in Germania, donatore dell'organo trapiantato al 13enne.

Seguito fin dai suoi primi anni di vita presso la Gastroenterologia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, a causa di una rarissima anomalia nella circolazione del sangue nell'addome, la "Sindrome di Abernethy", il 13enne soffriva di "intossicazione cronica". A riportare la bella notizia dell’intervento andato a buon fine è il giornalista Alessandro Mondo su La Stampa – Torino.

Il sangue del ragazzino che arrivava dall'intestino non veniva filtrato dal fegato e andava direttamente al cuore e ai polmoni. In questi casi l'unica soluzione è il trapianto di fegato, che in circostanze “buie”, considerata la morte di un altro giovanissimo paziente, ha salvato la vita al 13enne, ora pieno di speranza e gioia nel guardare avanti.