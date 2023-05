Napoli. Anche le suore cappuccine festeggiano lo Scudetto: il tweet

Le monache "ringraziano il Signore per il dono dello scudetto a Napoli dopo 33 anni"

Di: Redazione Sardegna Live

"Le suore cappuccine 33 ringraziano il Signore per il dono dello scudetto a Napoli dopo 33 anni". La festa per il tricolore partenopeo arriva anche dalle suore cappuccine del monastero di Santa Maria in Gerusalemme, detto delle Trentatré.

L'immagine è stata condivisa su Twitter da suor Rosa Lupoli, che negli ultimi giorni si è preparata a celebrare la vittoria insieme alle consorelle. Le foto pubblicate le ritraggono sorridenti con le magliette del Napoli e le bandiere in mano sul terrazzo del monastero.

C'è anche chi alza la bottiglia di spumante, pronta a brindare. "Un ultimo passo ancora... per inebriarci di gioia", si legge in un tweet del 30 aprile, giornata che poteva regalare già il titolo agli uomini di Spalletti. Festa rimandata, di pochi giorni.