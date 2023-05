Gli rompono finestrino del Suv: scende e spara

L'uomo, in auto insieme al fratello, era stato affiancato da due persone in sella a uno scooter

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Due uomini, in sella a uno scooter, hanno avvicinato un Suv con a bordo due fratelli, entrambi imprenditori italiani, e hanno rotto il finestrino anteriore. Uno dei due uomini a bordo del Suv è sceso in strada e ha sparato un colpo d'arma da fuoco mettendo in fuga i due sul motorino.

È successo alle 17.20 in piazza Talenti, a Roma, tra gli automobilisti e la gente in strada. Sul posto i carabinieri di Montesacro e del Nucleo Radiomobile insieme alla VII Sezione per i rilievi. Al vaglio la posizione dei due fratelli.