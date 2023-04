Madonna di Trevignano, il 3 maggio tornano a riunirsi i fedeli

Attese oltre mille persone per il raduno

Di: Redazione Sardegna Live

Il prossimo 3 maggio a Trevignano è previsto un nuovo raduno dei seguaci della sedicente veggente Maria Giuseppa Scarpulla, alias Gisella Cardia, per venerare la Madonnina.

La madonnina, che da quasi 5 anni piangerebbe sangue per dare segnali alla comunità sul futuro che ci spetta, è custodita in casa di Gisella che afferma di parlare quotidianamente con la Vergine Maria. Nelle scorse settimane la donna era finita al centro delle polemiche proprio per le presunte apparizioni. Sulla vicenda anche la Procura di Civitavecchia ha aperto un'inchiesta di recente.

Come riportato da Il Messaggero, in occasione del raduno dei fedeli del 3 maggio, nel campo di via Monticello, ci sarà un grande spiegamento di forze dell’ordine, in divisa e in borghese. “Con questa attenzione al livello nazionale in continua crescita abbiamo bisogno degli uomini delle forze di polizia per evitare episodi di disordine” ha detto la sindaca di Trevignano Claudia Maciucchi.