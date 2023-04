Ruba ambulanza per andare in discoteca. 28enne incastrato da un video

Le indagini dei carabinieri sono scattate a seguito di un video che inquadrava l'ambulanza vicino alla discoteca

Di: Redazione Sardegna Live

Un giovane di 28 anni ha rubato un'ambulanza per andare in discoteca con gli amici e sarebbe stato tradito da un video. Successivamente, è stato denunciato dai carabinieri per furto d'uso e danneggiamento aggravati in merito all'ambulanza dell'associazione di volontariato Pubblica assistenza di Porto Azzurro, rubata per andare in discoteca e poi rimessa al suo posto dopo circa un'ora. La vicenda si è svolta a Porto Azzurro, in provincia di Livorno, nella notte tra il 24 e il 25 aprile.

I FATTI - Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane, già conosciuto dalle forze dell'ordine, si sarebbe impossessato dell'ambulanza utilizzando le chiavi lasciate in un vano esterno del veicolo. Il mezzo era parcheggiato insieme ad altri mezzi di emergenza in piazza Eroi della Resistenza.

Raggiunto poi il locale e lasciato il mezzo nel parcheggio, il 28enne si sarebbe intrattenuto nella discoteca andando via solo in prossimità della chiusura. Risalito sul veicolo, si sarebbe fermato solo per far salire altri giovani sull'ambulanza. Rientrato a Porto Azzurro, il ragazzo avrebbe parcheggiato il mezzo nello stesso posto da dove l'aveva preso.

I carabinieri hanno spiegato che i proprietari “Sollecitati dalla ricezione di un video che inquadrava il loro veicolo nei pressi della discoteca di Capoliveri la notte precedente, l'indomani mattina hanno potuto constatare che era stato effettivamente prelevato, utilizzato per percorrere circa 40 chilometri e poi riparcheggiato al suo posto ma con un danno rilevante sulla fiancata destra mentre non sono stati riscontrati ammanchi o danneggiamenti alle apparecchiature mediche”

L'associazione, come riporta Leggo, ha quindi fatto una denuncia in seguito alla quale sono scattati gli accertamenti dei carabinieri.