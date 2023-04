Precipita per 50 metri in un dirupo: muore escursionista nel Reggiano

Il 59enne si trovava in compagnia di alcuni amici

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

Cade in un dirupo per una cinquantina di metri e muore poco dopo in ospedale, dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Il dramma questo pomeriggio nel Reggiano, la vittima è un uomo di 59 anni residente a Massa Carrara.

Come riporta Leggo, l’escursionista si trovava in compagnia di alcuni amici e stava affrontando una ferrata quando intorno alle 16 è precipitato per una cinquantina di metri tra le rocce di una pietraia nel cosiddetto Vallone dell'Inferno, presso il monte Scalocchio.



L’allarme al 118 è scattato immediatamente ed è stato inviato sul posto l'elisoccorso, che grazie ad una squadra del Saer - Soccorso Alpino Emilia-Romagna della stazione Monte Cusna, ha recuperato l’uomo.

Dopo i tentativi disperati di salvarlo, il 59enne è morto nel tardo pomeriggio nel reparto di Rianimazione.