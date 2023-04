Totti-Blasi. Alla conduttrice la villa all'Eur e 12.500 euro al mese

Prima decisione del tribunale civile di Roma nel procedimento per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Di: Redazione Sardegna Live

E' arrivata la prima (ma provvisoria) decisione del tribunale civile di Roma nell'ambito del procedimento per la separazione tra l'ex capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice televisiva Ilary Blasi.

I giudici hanno disposto che in favore della showgirl vada la villa di famiglia all'Eur ed un assegno da 12.500 euro al mese per il sostentamento dei tre figli con cui vive, Cristian, Chanel e Isabel.

L'affidamento dei figli resta condiviso. La decisione avrà validità per l'intera durata del processo. Nessuna disposizione, da parte del giudice, in merito ad un eventuale assegno di mantenimento per Blasi, poiché la donna non aveva sollecitato nulla in tal senso.