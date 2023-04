Ornella Vanoni a cena con Marracash: “Se avessi avuto 30 anni di meno ti avrei sbattuto al muro”

Il video pubblicato sui social dal rapper ha scatenato i fan

Di: Redazione Sardegna Live

“Mi piaci, te l'ho già detto. Se avessi avuto trent’anni di meno ti avrei sbattuto al muro". Così Ornella Vanoni in un video pubblicato su Instagram dal rapper Marracash, seduto a tavola di fronte a lei.

Il video con la particolare “dichiarazione d’amore” dell’artista 88enne è diventato subito virale e ha scatenato i fan. “Ma non saremmo andati d'accordo perché vado in tristezza anche io. Sono sempre triste anche io, un disastro” ha poi precisato la Vanoni, dando conferma della propria schiettezza.

Al di là della battuta scherzosa di ieri, la Vanoni da sempre non ha mai nascosto la propria ammirazione per il rapper e i due sono legati da una profonda amicizia, come confermato in più occasioni da entrambi.