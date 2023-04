Spogliavano le compagne di classe con un'app: 14enni accusati di pedopornografia

Nei guai due studenti di una scuola media di Roma

A Roma due ragazzi di 14 anni sono indagati dalla Procura per i minorenni per produzione di materiale pedopornografico.

Come riportato da Repubblica, circa due settimane fa, in una scuola media in provincia di Roma sono iniziate a circolare su diverse chat le foto di 5 studentesse di 13 anni totalmente nude. Le ragazzine, però, non avevano mai scattato quelle immagini senza veli.

Stando a quanto accertato da un’indagine ancora in corso, si tratterebbe di fotomontaggi realizzati mediante un’app molto in voga tra i giovanissimi, programmata per spogliare il corpo delle foto che gli iscritti inviano.

I 14enni finiti nei guai avrebbero postato le immagini delle compagne in alcune chat. Le foto sono diventate virali fra i compagni di scuola, fino ad arrivare agli smartphone delle vittime. Quando le ragazzine hanno raccontato l'accaduto ai genitori, questi hanno deciso di sporgere denuncia.

I due quattordicenni hanno riferito ai carabinieri che si è trattato "solo di uno scherzo".