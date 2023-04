La7, sospeso il programma di Giletti. Salvini: "Lo abbraccio"

Di: Redazione Sardegna Live

Il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena è stato ufficialmente sospeso da La7. A comunicarlo con una nota è la rete televisiva: "La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l’Arena che da domenica prossima non sarà in onda".

L’emittente ha ringraziato il giornalista e conduttore da anni del programma di successo: "La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione". Non è noto il motivo della sospensione. Nei giorni scorsi erano stati riportati dalla stampa alcuni rumors secondo cui Giletti era impegnato in una trattativa con la Rai per un ritorno di fiamma.

"Sospeso il programma di Giletti su La7 - scrive sui social il ministro dei Trasporti Matteo Salvini - il mio abbraccio a Massimo e alla sua squadra. L’ho sempre stimato e spero di rivederlo in video al più presto".